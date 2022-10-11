Мост в центре Петрозаводска закроют на год из-за капремонта

Владимир Любарский рассказал о сроках ремонта моста на улице Антикайнена.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о капремонте моста через реку Неглинка на улице Антикайнена и о том, как это повлияет на движение городского транспорта.

Он напомнил, что «Городской транспорт» заблаговременно предупредил об изменении маршрутов троллейбусов №№ 3, 5 и 8.

«Работы предстоят масштабные: старый мост демонтируют и построят новый — с тротуарами и освещением. По контракту строительство должно завершиться до конца следующего года», — написал глава города.

По словам Владимира Любарского, поступают вопросы от жителей города о доступности проезда в районах.

«Вопрос окончательной организации дорожного движения еще не решен. Обсуждаем его с коллегами из Министерства транспорта, внимательно изучаем все аспекты. Рассмотрим возможность изменения автобусных маршрутов. Будем создавать максимально благоприятные условия для всех участников движения. Более подробная информация появится в начале декабря. Обязательно опубликуем ее в паблике мэрии», — объяснил позицию мэрии Любарский, попросив отнестись с пониманием к временным неудобствам.