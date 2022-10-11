Троллейбусы в Петрозаводске изменят свой маршрут из-за ремонта моста

Движение троллейбусов прекратят на участке от проспекта Ленина по улице Антикайнена и по Первомайскому проспекту до улицы Московской.

С 15 декабря из-за ремонта моста через Неглинку на улице Антикайнена прекратят движение троллейбусов от проспекта Ленина по улице Антикайнена и по Первомайскому проспекту до улицы Московской.



Изменения внесут в маршруты троллейбусов №№3, 5 и 8.



Маршрут №3:



Конечная станция Заводская – проспект Первомайский – улица Московская – набережная Варкауса – улица Кирова - проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Красноармейская – Комсомольский проспект – проспект А. Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина - конечная станция Хлебокомбинат – ул. Чернышевского – улица Луеачарского – проспект А.Невского – проспект Комсомольский – улица Красноармейская - площадь Гагарина - проспект Ленина – улица Кирова - набережная Варкауса - улица Московская - проспект Первомайский - Конечная станция Заводская.



Маршрут №5:



Конечная станция Лыжная – улица Ровио – проспект Комсомольский - улица Красноармейская - площадь Гагарина - проспект Ленина – улица Кирова - набережная Варкауса – улица Московская - проспект Первомайский – улица Зайцева - конечная станция ДСК - улица Зайцева - улица Мелентьевой - набережная Варкауса - улица Кирова - проспект Ленина - площадь Гагарина - улица Красноармейская - проспект Комсомольский - улица Ровио – улица Лыжная - Конечная станция Лыжная.



Маршрут №8 будет следовать от конечной остановки на Хейкконена до конечной станции на улице Лыжной:



Конечная станция Лыжная – улица Ровио – проспект Комсомольский - улица Красноармейская - площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – проспект Лесной – шоссе Лососинское - конечная станция Хейкконена - шоссе Лососинское - проспект Лесной - улица Чапаева - улица Шотмана - площадь Гагарина - улица Красноармейская - проспект Комсомольский - улица Ровио – улица Лыжная - Конечная станция Лыжная.



Время отправления троллейбусов от конечных станций остается неизменным. О возможных изменениях в интервалах движения сообщат дополнительно.



Изменения будут действовать до окончания ремонта моста, сообщили в ПМУП «Городской транспорт».