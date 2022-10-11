Жители одной из улиц Петрозаводска в шоке от будущего изменения троллейбусных маршрутов

Жители улицы Сорокской в Петрозаводске жестко раскритиковали новый график работы электротранспорта.

Петрозаводчане, живущие на улице Сорокской, пожаловались в сети на изменения в движении троллейбусов.



«Это что за издевательство? И так улица Сорокская обделена. Теперь вообще первый троллейбус ходить не будет. А что людям делать? Пожилым, мамам с детьми? А у кого малыши в коляске? И нет, до Московской нам ходить неудобно. А как с Древлянки на Первомайский попадать? Это что за новый маршрут троллейбуса №8? Интересно, а 27 автобус тоже изменит маршрут? Этот город не для людей!» - написали горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».



Напомним, с 15 декабря из-за ремонта моста через Неглинку на улице Антикайнена власти прекратят движение троллейбусов от проспекта Ленина по улице Антикайнена и по Первомайскому проспекту до улицы Московской.



Изменения внесут в маршруты троллейбусов №№3, 5 и 8.