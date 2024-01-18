Труп нашли при уборке снега на дороге в Приладожье Карелии

Страшная находка в Питкярантском районе привела к уголовному делу.

Сотрудники регионального Следкома расследуют уголовное дело об избиении до смерти.



15 января в следственный отдел поступило сообщение от дорожников, которые нашли труп мужчины без верхней одежды при уборке снега на дороге, прилегающей к деревне Ууксу Питкярантского района.



Преступление удалось раскрыть по горячим следам, заявили в республиканском Следкоме.



По версии следствия, в ночь на 14 января в жилом доме в этой деревне выпивали двое мужчин.



Собутыльники поссорились после того, как один из них повредил домашнюю мебель. Хозяин избил 38-летнего обидчика металлическим предметом, причинив потерпевшему смертельную травму печени. Тело погибшего злоумышленник спрятал в снегу, там же оставил вещи и мобильный телефон умершего, добавили в МВД Карелии.



Во время расследования допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение, его арестовали.



Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья. Расследование продолжается.



