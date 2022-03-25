Центр по импортозамещению Карелии окажет помощь предпринимателям

В Карелии начал работу Центр по импортозамещению, который поможет предпринимателям найти аналоги необходимых товаров, а также составить новые логистические цепочки.

В марте на базе Корпорации развития Карелии был создан Центр по импортозамещению. Главная цель новой организации — обеспечить технологическую безопасность республики, то есть устранить дефицит товаров и технологий, которые раньше поставляли из стран, объявивших санкции в отношении России. Бизнес может сообщить о потребностях в промышленных товарах на сайте центра, пишут на сайте правительства республики.

Правительство России приняло меры по стабилизации экономической ситуации. Часть из них касаются импорта товаров:

○ введена возможность импортировать с нулевой ставкой продукцию для инвестиционных проектов;

○ упрощен ввоз сложнокомпонетного оборудования;

○ импорт продукции из ЕАЭС возможен по копиям документов;

○ обнуляются на 6 месяцев ввозные таможенные пошлины на важные импортные товары (овощи, зерновые, сырье для детского питания и т. п.);

○ упрощены процедуры контроля на границе.

Организации, у которых есть потребность в замещении импортных товаров, получат в Центре по импортозамещению помощь в поиске аналогов российского производства или из дружественных стран, составлении новых логистических цепочек.

Обратиться в Центр по импортозамещению за консультацией можно по телефону +7 (8142) 44-54-07, по адресу электронной почты zamena10@kr-rk.ru или через сайт.