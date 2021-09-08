Цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске пошли на спад впервые с начала года

Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске снизилась за неделю на 0,3%-0,4% — это произошло впервые после постоянного роста в 2021 году.

Такой вывод следует из проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

Бензин АИ-95 и АИ-92 подешевел на 0,4%. Если неделю назад АИ-92 стоил, в среднем, 46 рублей 74 копейки, то по данным за 6 августа, эта сумма снизилась до 46 рублей 55 копеек за литр.

Стоимость АИ-95 уменьшилась с 49 рублей 45 копеек до 49 рублей 26 копеек. АИ-98 и выше подешевел на 0,3% — с 49 рублей 26 копеек до 56 рублей 72 копеек за литр.

Цена на дизельное топливо тоже снизилась на 0,3% — до 52 рублей 56 копеек против 52 рублей 70 копеек неделей ранее.