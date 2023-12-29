Турбизнесу Карелии предложили отапливать своих гостей пеллетами

Отопление — очень частый вопрос для гостиниц, пансионатов и баз отдыха, которые расположены в лесу.

Власти республики традиционно делают ставку на трубный газ. Газификация Карелии осуществляется в соответствии с программой, рассчитанной до 2035 года. За этот период голубое топливо должно из Приладожья прийти в северные районы, и дальше, до Мурманска.



Заявляется, что переход на природный газ означает повышение надежности теплоснабжения и снижение платы за ЖКУ. Однако, предпринимателям в области туризма следует понимать, что северные районы Карелии будут газифицированы только при условии строительства трубопровода до Мурманска. А это проект не одного года и даже, возможно, десятилетия.



При этом для стабильного, безопасного, экономичного и, самое главное, экологичного отопления таких объектов туризма есть давно проверенные временем пеллетные котлы.



О том, почему топить пеллетами выгоднее, экологичнее, наконец, приятнее - читайте в нашем новом материале.