Туристический поток из Карелии в Финляндию начал расти

Десятки тысяч жителей приграничной республики встретили начало года в соседней стране.

В январе нынешнего года на самом популярном в Карелии пункте пересечения российско-финляндской границы в районе поселка Вяртсиля отмечен заметный рост туристического потока. По данным Пограничной службы Финляндии, за минувший месяц на этом участке было зарегистрировано около 96,1 тысячи пересечений границы, что на 12,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как отмечают финские пограничники, рост произошел за счет увеличения числа российских туристов. Их доля в общем туристическом потоке в районе Вяртсиля выросла с 50,5% (в январе 2019 года) до 54,5%. При этом, доля финских туристов сократилась с 48,5% до 44,5%.

Всего в январе 2020 года российско-финляндскую границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля" пересекли свыше 52,3 тысячи россиян. По сравнению с январем 2019 года их количество выросло более чем на 9 тысяч человек.

Напомним, после присоединения Крыма к России на карельском участке российско-финляндской границы в течение нескольких лет наблюдался спад туристического потока. Он был во многом обусловлен обвалом рубля, и ситуацию не мог спасти даже рост числа финских туристов, которые стали чаще ездить в Карелию за резко "подешевевшим" из-за курсовой разницы валют российским бензином и другими товарами.