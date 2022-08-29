Турнир по уборке мусора и поиску артефактов стартовал в Карелии

Жителей Карелии приглашают поучаствовать в соревнованиях по уборке отходов.

В Карелии проходит турнир «Арктический Кубок Чистоты 2022». Мероприятие организовано в рамках проекта «Чистые Игры». Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора. Об этом информирует «Карельский экологический оператор».

«Участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают мусор, получая за это баллы», — говорится в сообщении.

Впервые «Чистые игры» проходят в виде масштабного турнира в Арктической зоне — во всех 9 регионах Арктики. От Карелии за кубок ведут борьбу Костомукша, Сегежа, Калевала, Кемь, Лоухи и Беломорск.

Первая игра прошла 30 августа в Беломорске. Участники работали на берегу реки Выг. Всего было собрано около 20 мешков стекла и 25 мешков пластика, которые отправятся на переработку, а также два кубометра смешанного мусора.

В ближайшее время игры пройдут в Сегеже, поселке Калевала, поселке Лоухи, в Кеми и Костомукше.

Сообщается, что в прошлом году во время Арктического турнира было собрано 18 тонн мусора.