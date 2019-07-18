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Новости. Общество
12:06, 18 Июля 2019

"У нас нет экскаваторов, зато мы генерируем идеи"

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Гостем рубрики "Кофе со сливками" стал директор строительной компании "Баренц Групп" Илья Гаврюшев, создавший в Петрозаводске фабрику решений квартирного вопроса.

"У нас нет экскаваторов, зато мы генерируем идеи", - эта фраза, которую произносит Илья Гаврюшев, могла бы висеть в рамке на стене его кабинета. Она про "Баренц Групп" - инновационную компанию, которая за несколько лет совершила настоящую революцию на рынке недвижимости Петрозаводска.

Не все это знают, но сегодня каждая вторая квартира в новостройках Петрозаводска строится и продается компанией "Баренц Групп". Уже около 12 тысяч человек (население небольшого города!) решили свой квартирный вопрос с ее помощью. Сейчас "Баренц Групп" одновременно строит в разных районах города 16 домов примерно на 3 тысячи квартир. При этом, в самой компании трудятся всего 30 довольно молодых сотрудников. 

Создавший ее практически с нуля Илья Гаврюшев называет "Баренц Групп" "фабрикой счастья".   

"Мы не просто строим дома, - говорит он. - Мы предлагаем комплексную услугу по решению квартирного вопроса. А, решая этот вопрос, – делаем людей счастливыми. У нас и слоган такой: "Квартиры для счастливых людей". Ведь новое жилье – это не просто стены. Это любовь, доверие, спокойствие и взаимопонимание в семье, это новая жизнь, желание смотреть в завтрашний день, расти и развиваться".

В беседе за чашкой кофе Илья Гаврюшев рассказал, с чего все началось, как устроена "Баренц Групп", и почему идеи важнее экскаваторов.

Подробнее читайте здесь.

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