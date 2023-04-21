Убийца Ипатов требует 200 тысяч за дискомфорт, испытанный 17 лет назад в СИЗО Петрозаводска

Приговоренный к пожизненному лишению свободы петрозаводчанин Антон Ипатов подал иск к ФСИН РФ, УФСИН Карелии и СИЗО-1 с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей за ненадлежащее содержание в следственном изоляторе.

Сегодня, 28 июня, судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин приступил к рассмотрению иска приговоренного к пожизненному лишению свободы петрозаводчанина Антон Ипатов к ФСИН РФ, УФСИН Карелии и СИЗО-1 с требованием выплатить ему 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание в следственном изоляторе №1 в 2006 году.

В 2006-ом году, 17 лет назад, Ипатов был приговорен к полутора годам лишения свободы за совершенное преступление и являлся несовершеннолетним.

В сентябре 2006-го он содержался в СИЗО-1 в Петрозаводске, в помещении для несовершеннолетних. И сегодня, отбывая пожизненное наказание за убийства, он вспомнил, что тогда, 17 лет назад, испытал дискомфорт в следственном изоляторе.

Чем был недоволен Ипатов в СИЗО, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».