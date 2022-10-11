Участники спецоперации смогут раньше выходить на пенсию

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал о защите трудовых и пенсионных прав участников спецоперации.

В Совете Федерации одобрили поправки в Трудовом кодекс, касающиеся мобилизованных предпринимателей. Трудовые договоры с работниками будут прекращены в случае мобилизации работодателя. Речь идет о мобилизованных «работодателях — физических лиц» или «работодателях, являющихся единственным учредителем (участником) юридического лица». Сотрудники ИП или организации будут уволены, если работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и обязанностей. Такие поправки в Трудовой кодекс сегодня одобрили на пленарном заседании Совета Федерации, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как отметил Зубарев, парламентарии оперативно вносят изменения в законодательство, касающееся защиты прав всех участков специальной военной операции. Так, уже приняты законы об отсрочке мобилизации для предпринимателей для передачи управления бизнесом и сохранении за мобилизованными и добровольцами рабочих мест. Кроме того, введены кредитные каникулы для попавших под мобилизацию граждан и индивидуальных предпринимателей.

«Сегодня мы одобрили документ, регулирующий вопросы прекращения трудового договора в случае призыва на военную службу по мобилизации работодателя. И это не последнее изменение в законодательстве. В Совете Федерации обсуждаются поправки, касающиеся пенсионных прав участников специальной военной операции. Мобилизованные и добровольцы смогут выйти на пенсию раньше, как и военнослужащие-контрактники. Стаж для назначения им пенсии будет рассчитываться в двойном размере: каждый день участия в СВО в пенсионном стаже им засчитают за два дня. Кроме того, участникам спецоперации будут удвоены пенсионные коэффициенты», — рассказал сенатор от Карелии.

На особом контроле у парламентариев находятся и вопросы по компенсации регионам из федерального бюджета средств, направленных на меры поддержки участников СВО и их семей.

«Ранее парламент Карелии предложил установить единовременную выплату мобилизованным гражданам России. Это предложение было поддержано на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. А в Совете Федерации сегодня предлагают установить единый набор льгот для участников спецоперации. К сожалению, мы видим, что у всех регионов возможности разные. Федеральная поддержка в этом вопросе важна и необходима», — уверен Игорь Зубарев.