Участники СВО смогут получить помощь от службы занятости в первоочередном порядке

Новая редакция Закона «О занятости» позволит расширить перечень категорий граждан, которые получают услуги службы занятости, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В Государственной Думе РФ в ближайшее время приступят к рассмотрению новой редакции Закона «О занятости». Авторы законопроекта, среди которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагают расширить список категорий граждан, которые могут получить помощь от службы занятости. Так, на помощь смогут рассчитывать люди, ищущие лучшую для себя работу, или находящиеся под риском увольнения работники. В первую очередь услуги служб занятости будут предоставлены участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.



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«Действующий закон о „О занятости населения в Российской Федерации“ был принят в 1991 году. За это время рынок труда претерпел значительные изменения. И, безусловно, сегодня назрела необходимость внести корректировки в закон. Например, впервые на законодательном уровне будут закреплены понятия новых активно развивающихся форм занятости — самозанятость и платформенная занятость (например, таксисты и курьеры). Встать на учет и получать пособие по безработице смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Также проектом закона вводятся новые категории лиц — граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники специальной военной операции и меры поддержки лиц, относящихся к данным категориям. Особое внимание авторы законопроекта уделили трудоустройству молодежи и защите трудовых прав инвалидов», — рассказал Игорь Зубарев.

По словам сенатора, не менее важно то, что законопроектом закрепляется новый принцип определения размера пособия по безработице — пособие предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.

«В весеннюю сессию депутатам Госдумы и сенаторам предстоит большая работа по новой редакции Закона „О занятости“. Главная цель документа — предотвращение безработицы», — отметил сенатор от Карелии.