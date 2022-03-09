Участников из Карелии ждут на Московском молодежном кинофоруме

Союз кинематографистов Республики Карелия сообщает, что приём заявок на Московский молодёжный кинофорум-2022 открыт.

С 22 февраля по 20 марта идёт приём заявок на Московский молодёжный кинофорум-2022, который состоится 21–23 апреля в рамках бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля и Всероссийского молодежного кинофорума-2022. Об этом информирует Союз кинематографистов Республики Карелия.

Заявки принимаются от граждан России в возрасте 18-35 лет (сценаристов, режиссёров, продюсеров), делающих первые шаги в кино.

Победители будут определяться в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут», «Work-in-progress».

Авторы лучших работ будут презентовать их на Питчинге дебютантов — ключевом мероприятии Кинофорума. Призовой фонд Московского молодёжного кинофорума в этом году составит 6 млн рублей. Также лауреатов ждут спецпризы от компаний-партнёров и дипломы профессиональных сообществ.