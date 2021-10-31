Ученые назвали четыре продукта, которые приближают деменцию

Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции.

Рекомендации опубликовали в британской газете Daily Express, пишет РИА Новости.

"Люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, в группе риска", — говорится в статье.

Так, к опасным исследователи причислили жирную молочную продукцию, например сливочное масло, мясную, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад.

В Dementia Australia отметили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке — тортах и печенье.

В тексте подчеркивается, что при отказе от этих продуктов избежать деменции со стопроцентной вероятностью не получится, но можно снизить риск в несколько раз.

При этом, по мнению авторов, фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут защитить от заболевания.