Ученые назвали причину сексуальной одержимости

Сексуальная одержимость может вызываться избытком "гормона обнимашек".

Зависимость от секса действительно существует, причём она сопровождается всплеском так называемого "гормона обнимашек" или окситоцина. Несмотря на то, что с этой одержимостью сталкивается, по статистике, каждый десятый мужчина и каждая 12-я женщина (включая звезд кино, политики и спорта), многие отказываются верить в то, что это реальное расстройство, пишет "Медикфорум".

Однако теперь исследователи из Каролинского института в Стокгольме доказали, что в генах одержимых сексом людей и тех, кто относится к этой части жизни нормально, имеются существенные различия.

Именно повышенное содержание окситоцина в организме усиливает эмоциональную привязанность людей друг к другу. Кроме того, в организме женщины после родов также наблюдается мощная вспышка окситоцина, что помогает ей установить особый эмоциональный контакт с ребенком. И вот теперь исследователи выяснили, что избыток этого гормона может не только усиливать эмоциональную привязанность, но и заставлять человека все более активно искать сексуальные отношения.

Известно, что окситоцин также позволяет человеку испытывать большее чувство наслаждения после занятий сексом, воспринимая их, как высшую для себя награду.