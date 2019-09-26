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Новости. Общество
23:30, 26 Сентября 2019
фото: pixabay

Ученые назвали причину сексуальной одержимости

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Сексуальная одержимость может вызываться избытком "гормона обнимашек".

Зависимость от секса действительно существует, причём она сопровождается всплеском так называемого "гормона обнимашек" или окситоцина. Несмотря на то, что с этой одержимостью сталкивается, по статистике, каждый десятый мужчина и каждая 12-я женщина (включая звезд кино, политики и спорта), многие отказываются верить в то, что это реальное расстройство, пишет "Медикфорум". 

Однако теперь исследователи из Каролинского института в Стокгольме доказали, что в генах одержимых сексом людей и тех, кто относится к этой части жизни нормально, имеются существенные различия.

Именно повышенное содержание окситоцина в организме усиливает эмоциональную привязанность людей друг к другу. Кроме того, в организме женщины после родов также наблюдается мощная вспышка окситоцина, что помогает ей установить особый эмоциональный контакт с ребенком. И вот теперь исследователи выяснили, что избыток этого гормона может не только усиливать эмоциональную привязанность, но и заставлять человека все более активно искать сексуальные отношения.

Известно, что окситоцин также позволяет человеку испытывать большее чувство наслаждения после занятий сексом, воспринимая их, как высшую для себя награду.

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