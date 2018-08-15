Ученые раскрыли необычные свойства секса

Учёные из Государственного университета Нью-Йорка провели многочисленные исследования и выяснили, что регулярные занятия сексом снижают количество приступов мигрени и помогают в борьбе с депрессией и нормализуют сон.

Как пишет Лайф, об этом сообщает американское издание List25.

Согласно результатам исследования, в сперме были найдены химические вещества, которые отвечают за настроение. Кроме того, при сильном возбуждении увеличивается приток крови к лицу и голове.

Ранее международная группа учёных из США, Японии и Южной Кореи смогла выяснить, что сексуальная активность является одной из причин мужской агрессии. Как отмечается, при сексуальном возбуждении в коре головного мозга активируется тот же участок мозга, что и при внутривидовых конфликтах. Но у женщин такого нет.