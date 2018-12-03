Ученые рассказали, что секс не способствует похудению

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В результате исследований проведённых учёными выяснилось, сколько калорий сжигается во время занятий сексом и во время физических тренировок.
Исследования показали, во время занятия сексом мужчины теряют в среднем около ста калорий, а женщины – около семидесяти, пишут "Дни 24". При этом занятия физическими упражнениями показали результат гораздо выше. И у мужчин, и у женщин он оказался примерно одинаковым, и составляет около 280 калорий.
Учёные уточняют, количество потраченных калорий во время занятий сексом во многом зависит от длительности и "изобретательности" партнёров.
Учёные уверены, занятия сексом ни в коей мере не могут являться альтернативой спортивным упражнениям, а соответственно не являются эффективным способом похудения.
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