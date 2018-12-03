Ученые рассказали, что секс не способствует похудению

В результате исследований проведённых учёными выяснилось, сколько калорий сжигается во время занятий сексом и во время физических тренировок.

Исследования показали, во время занятия сексом мужчины теряют в среднем около ста калорий, а женщины – около семидесяти, пишут "Дни 24". При этом занятия физическими упражнениями показали результат гораздо выше. И у мужчин, и у женщин он оказался примерно одинаковым, и составляет около 280 калорий.

Учёные уточняют, количество потраченных калорий во время занятий сексом во многом зависит от длительности и "изобретательности" партнёров.

Учёные уверены, занятия сексом ни в коей мере не могут являться альтернативой спортивным упражнениям, а соответственно не являются эффективным способом похудения.