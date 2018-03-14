Учёные смогут замораживать живых людей

Исследователи из Калифорнии за разумную плату сохранят головной мозг для жизни в будущем.

Правда, способ, который предлагают специалисты стартапа Nectome из Калифорнии, вряд ли понравится обычному человеку, сообщает "Лайф". Главное отличие компании Nectome от современных криогенных компаний заключается в том, что мозг, равно как и тело человека, должны замораживаться в состоянии активности, а для этого желающий заморозить себя для жизни в будущем должен быть жив и находиться в сознании.

Процедура заморозки, по словам представителей компании, позволит сохранить исходный химический состав мозга, а также заморозить все нервные окончания, превращая их с помощью специального состава в похожие на стекло микроволоски.

Главная проблема заключается в том, что пережить эту процедуру пациент не сможет. Такой способ заморозки "по-живому" с точки зрения американского законодательства подпадает под определение эвтаназии — добровольного ухода из жизни под присмотром врача. Такая процедура полностью законна в Калифорнии. Попасть в список ожидания на заморозку непросто — нужно пройти ряд тестов и заплатить $10 тыс. долларов, после чего специалисты компании предложат клиенту ближайшую открытую дату.