Ученый выяснил, почему карелы и французы называют сову почти одинаково

За похожестью слов стоит звукоподражание.

Как в соцсети сообщил соискатель института лингвистических исследований РАН, специалист по вопросам языковых и этнических контактов Антон Соболев, пример «ложного друга этимолога» — французское и карельско-вепсские слова, обозначающие сову:



hibou — по-французски;



hüubou — по-карельски (людиковское наречие);



hübu — по-вепсски.



«Однако внутренней связи между ними нет — это возникшие независимо друг от друга слова звукоподражательного характера», — сообщил ученый.



По его словам, еще более удивительно, что лошадь по-карельски — hepo, в вепсском и южных карельских наречиях (людиковском и ливвиковском) — hebo, а по-гречески — ίππος (hippos).



Из последнего в русский попали слова ипподром, гиппопотам — буквально «речная лошадь».



За этой похожестью слов также стоит звукоподражание — передача звука лошадиного ржания. По-русски оно передается как и-го-го, резюмировал Соболев.



Напомним, ранее мы сообщали о его исследовании под названием «Как поморы и карелы акул ловили».