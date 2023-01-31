Украденный провод на 290 тысяч рублей обошелся двум жителям Карелии в 2,5 года колонии

"Черные металлисты" из Сегежи получили реальный срок за кражу медного провода контактной сети.

Сегежский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже имущества в организации транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Двое жителей Сегежи 39 и 46 лет попали в поле зрения правоохранительных органов в январе прошлого года. Они подозревались в хищении медного провода контактной сети. Установлено, что мужчины ночью проникли на территорию склада предприятия и украли провод на 290 тысяч рублей. Они планировали сдать похищенный цветной металл в пункт приема металлолома, но не успели.

Как выяснилось, ранее злоумышленники уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В апреле прошлого года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас суд вынес обвинительный приговор. С учетом всех установленных обстоятельств по делу мужчинам назначено наказание в виде 2,5 лет колонии особого режима.

Ранее сообщалось, «черные металлисты» разобрали железнодорожные пути под Петрозаводском.