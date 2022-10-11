«Черные металлисты» разобрали железнодорожные пути под Петрозаводском

Транспортные полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся украсть детали с подъездного пути к петрозаводскому порту.

По информации пресс-службы транспортной полиции, 30 и 33-летние жители столицы Карелии, находясь на территории подъездного пути к петрозаводскому порту, сняли с демонтированных путей костыли и подкладки. Вес деталей составил более 2 тонн. Мужчины сложили свой трофей вдоль железной дороги, планируя его сдать в пункт сдачи металла. Деньги рассчитывали потратить на личные нужды.

Осуществить задуманное «металлистам» не удалось. Они были задержаны сотрудниками транспортной полиции в момент кражи.

Сумма ущерба, причиненная транспортной организации, составила более 23 тыс. рублей.

Установлено, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и преступления против личности.

Возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее транспортные полицейские в Карелии сняли с поездов пять пьяных пассажиров.