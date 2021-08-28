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Уникальный, самый новый лазер в России начал работу в Карелии

Новости. Общество
12:02, 31 Августа 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В Офтальмологическом центре Карелии установлен немецкий эксимерный лазер последнего поколения - флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.

Новая немецкая эксимерлазерная система, установленная буквально на днях в Офтальмологическом центре Карелии, представляет собой комплекс, состоящий из диагностического модуля и хирургического лазера. Это суперсовременный немецкий аппарат восьмого поколения.


Офтальмологический центр Карелии

О новых возможностях и открывшихся горизонтах для офтальмохирургов и пациентов рассказал главный врач центра, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Завадский Павел Чеславович.

По словам Павла Завадского, новая немецкая эксимерлазерная система позволяет выполнять операции, основанные на уникальности каждого человеческого глаза, повышая их безопасность и предсказуемость.

«Эксимерный лазер, приобретенныйнашей клиникой – самое новое оборудование, на котором сегодня можно проводить коррекцию зрения. Помимо усовершенствованных технических характеристик наш эксимерный лазер оснащен современными программными средствами, которые позволяют оптимизировать перемещение лазерного луча по поверхности роговицы. Этот параметр увеличивает скорость процедуры и повышает ее точность, значительно уменьшая период до полного восстановления зрения. Отмечу что он новейший среди всех городов России», - сказал главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский.


Ирина Меркова/Столица на Онего

Сколько длится операция? Стала ли лазерная коррекция доступнее тем пациентам, которым раньше приходилось отказывать?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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