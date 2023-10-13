Упавший электрический столб перегородил дорогу в одном из районов Петрозаводска

Опасный столб, полностью перегородивший проезд, показали жители отдаленного района Петрозаводска.
Упавший столб сфотографировал житель карельской столицы.
Фотографию опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Упал электрический столб», — сообщил пользователь сети и уточнил, что это произошло на Птицефабрике рядом с домом № 49.
Ранее мы сообщали о том, что жители Медвежьегорска жалуются на опору освещения, готовую упасть в любой момент.
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