Упавший электрический столб перегородил дорогу в одном из районов Петрозаводска

Опасный столб, полностью перегородивший проезд, показали жители отдаленного района Петрозаводска.

Упавший столб сфотографировал житель карельской столицы.

Фотографию опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Упал электрический столб», — сообщил пользователь сети и уточнил, что это произошло на Птицефабрике рядом с домом № 49.

Ранее мы сообщали о том, что жители Медвежьегорска жалуются на опору освещения, готовую упасть в любой момент.