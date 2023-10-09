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В Карелии люди жалуются на опору освещения, готовую упасть в любой момент

Новости. Общество
08:05, 11 Октября 2023
фото: Скриншот из видео

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Опасный столб в Медвежьегорске висит на одних проводах.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» местные жители разместили видео опоры освещения на участке, которая, судя по всему, держится на проводах При этом жильцы дома утверждают, что жаловались на эту проблему давно.

На видео столб опасно раскачивается на этих проводах, рискуя в любой момент упасть на землю под порывами ветра.

«Так и живём… Уже 10 лет прошло с момента первого обращения по этому поводу. Уже неоднократно обращались в соответствующие инстанции, а воз и ныне там», — написал автор видео.

Напомним, ранее глава Петрозаводска рассказала, когда в городе будут устранены основные последствия непогоды.

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