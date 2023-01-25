Управление труда и занятости Карелии ответило на вопросы жителей в прямом эфире

Начальник управления Елена Фролова и ее заместитель Наталья Кушнерова рассказали о том, как решаются проблемы трудоустройства и поиска работы в Карелии.

Центр управления регионом Карелии продолжает серию прямых эфиров с участием руководителей министерств и ведомств. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы начальнику управления Елене Фроловой и ее заместителю Наталье Кушнеровой. В рамках диалога с ведущей они рассказали об нынешних условиях труда в регионе.

Одна из тем прямой линии — самый низкий уровень безработицы в республике за 15 лет.

Это, по словам Елены Фроловой, произошло благодаря общим усилиям республиканского и федерального правительств. Сейчас общее число безработных – около четырех тысяч человек. Однако если самостоятельно найти работу с подходящими и законными условиями все же не удается, можно обратиться к специалистам. В Карелии успешно занимаются обучением кадров и дальнейшим трудоустройством граждан.

«Можно предложить обучение как в рамках региональной программы за счет наших средств бюджета Республики Карелия, так и в рамках нацпроекта «Демография». Уже идет запись на курсы водителей для троллейбусного управления, слесарей-ремонтников для Кондопожского ЦБК, слесарей по ремонту оборудования для Карельского окатыша. Стартуют курсы электрогазосварщиков. Для организации предпринимательской деятельности мы можем предложить курсы «Основы фермерства». Это федеральное обучение, но оно бесплатное для всех соискателей. На сегодняшний день предложено более 70 направлений», — рассказала начальник Управления труда и занятости РК.

Представители трудоспособного населения Карелии могут сталкиваться с рядом трудностей как при поиске работы, так и уже при исполнении своих обязаннстей. Чтобы с минимальными потерями выходить из затруднительных ситуаций, нужно четко понимать, по какому механизму регулируются вопросы труда в республике. Например, если зарплату на работе задерживают, решить проблему можно разными способами. Подробнее об этом в прямом эфире рассказала замначальника управления труда и занятости.

«В первую очередь, работнику нужно попробовать решить этот вопрос в пределах предприятия. Он может обратиться к руководителю и инициировать создание комиссии по трудовым спорам. Если не получается решить этот вопрос, то работники должны обратиться в контрольно-надзорные органы. Если факты будут подтверждены, то руководителя обяжут, во-первых, выплатить зарплату. Во-вторых, руководитель может быть привлечен к ответственности, потому что невыплата зарплаты является нарушением законодательства», — объяснила Наталья Кушнерова.

При этом, чтобы иметь возможность разрешить проблемы, которые возникли на работе с начальством, необходимо быть официально трудоустроенным. Если зарплата поступает «в конвертах», то добиться правосудия окажется в разы сложнее.

«Когда случается какая-то конфликтная ситуация, работника увольняют, не выплатив какую-то часть зарплаты, он начинает обращаться в различные инстанции за помощью оказать ему содействие. Доказать это очень сложно. То есть ему для начала нужно обратиться в суд, доказать сам факт трудовых отношений, и, если он сможет это доказать, только после этого работодателя можно обязать выплатить зарплату. Также когда человек работает без оформления, ему не оплачиваются больничные листы и компенсации, в том числе при производственных травмах. Если он не может доказать свой доход, он не может обратиться в социальные службы и претендовать на какие-то меры материальной социальной помощи», — отметила замначальника Управления труда и занятости Карелии.

Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.