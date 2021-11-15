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Управление труда Карелии объявило о планах превращения в организацию для «решения проблем»

Новости. Общество
16:05, 27 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Модернизация органов службы занятости Карелии, которая начнется в 2022 году, приведет к тому что их основной работой станет не выплата пособий по безработице, а помощь в трудоустройстве граждан.

Об этом сообщила на брифинге в правительстве начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, основная цель реформирования службы занятости — изменение принципа оказания услуг.  В службе занятости каждый безработный сможет воспользоваться услугами персонального консультанта, который оценит его жизненную ситуацию, проанализирует потребность работодателей в кадрах и разработают комплекс мероприятий, в том числе, по подготовке и переподготовке заявителя.

«Учреждениям занятости предстоит перейти от механизма предоставления услуг так называемого выплатного центра к механизму решения проблем… Служба занятости должна стать современным кадровым центром, а их сотрудники — персональными консультантами для каждого, кто ищет работу», — пояснили в пресс-службе Управления.

Осенью следующего года Агентство занятости Петрозаводска переедет в здание на ул. Кирова, 25 и станет центром профессионального развития для построения карьеры, обеспечения помощи в ситуации, связанной с поиском работы, переменой места жительства. Туда же смогут обращаться и работодатели.

Кроме того, со следующего года поиск подходящей работы гражданам и подбор кадров для работодателей будут оказываться на Единой цифровой платформе — портале «Работа в России». Зарегистрироваться на этом сайте будут обязаны все работодатели, имеющие в штате более 25 сотрудников.

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