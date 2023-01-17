Управление труда Карелии оценило влияние санкций на увольнения работников предприятий

Предприятия Карелии уведомили службы занятости о планах по сокращению 760 сотрудников.

Это меньше, чем по состоянию на 24 февраля прошлого года, когда к увольнению планировалось более 1 тысячи человек.

Об этом сообщили РБК в Управлении труда и занятости республики.

В режим простоя, неполного рабочего дня или отпуска за свой счет выведены немногим более 700 работников предприятий.

В основном, речь идет о сотрудниках организаций, на которых такой режим был введен в начале санкционных ограничений: это ООО «АЕК», ООО «Адидас», АО «Орика СиАйЭс», ООО «КМ-АВТО» и другие. По каждому сотруднику, как уточняют в ведомстве, составлен индивидуальный план трудоустройства, для ООО «АЕК» ведется поиск инвестора.

Всего в Карелии в настоящее время на учете в службе занятости населения находится 3953 безработных граждан. Уровень безработицы находится на уровне — 1,3%. В Управлении такой показатель называют «беспрецедентно низким». В конце года прирост в реальный сектор экономики составил 6,6 тыс. человек. При этом сейчас открыто 7517 вакансий.