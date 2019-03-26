Уровень радиации в Карелии не превышает нормы

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На территории республики специалисты измерили уровень радиации в феврале, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Самый низкий в Костомукше – 0,07 мкЗв/ч.
В Петрозаводске (0,09 мкЗв/ч), в Сортавале , Кондопоге и Сегеже (0,11 мкЗв/ч).
Средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Республики Карелия соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения.
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