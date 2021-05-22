Уроженка Карелии Оксана Пушкина опровергла сообщения об отказе баллотироваться в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала «вбросом» сообщения о ее отказе участвовать в выборах.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, уроженка Карелии Оксана Пушкина назвала вбросом сообщения о ее якобы отказе от участия в выборах в Госдуму.

Напомним, ранее один из Telegram-каналов сообщил, что Пушкина якобы заявила об отказе от участия в думских выборах, потому что на праймериз «Единой России» власти Московской области решили сделать ставку на певца Дениса Майданова. Эту информацию опубликовали некоторые федеральные СМИ.

"Это вброс", - сказала РИА Новости Пушкина.

Напомним, ранее телерадиокомпания Би-Би-Си включила Оксану Пушкину в ТОП-100 влиятельных женщин мира.