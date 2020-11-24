Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова, пишет РБК.

В профиле Пушкиной сообщается, что она вступилась за нескольких журналисток, которые обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. О Юлии Цветковой сообщается, что из-за откровенных рисунков женских тел, опубликованных в соцсетях, активистке грозит до шести лет лишения свободы.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие. В их числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, премьер-министр Финляндии Санна Марин, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, получившая известность благодаря роли в картине "Аватар-2", а также фильмах Marvel "Шанг-Чи и легенда десяти колец", микробиолог Сара Гилберт, которая руководит разработкой вакцины от COVID-19 в Оксфорде, а также актриса Джейн Фонда, которая является активисткой по борьбе с изменением климата.

Ранее уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина записала видеообращение для земляков из больницы, где она проходит лечение от коронавируса.