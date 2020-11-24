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Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Новости. Общество
12:16, 25 Ноября 2020
фото: © duma.gov.ru
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Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова, пишет РБК.

В профиле Пушкиной сообщается, что она вступилась за нескольких журналисток, которые обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. О Юлии Цветковой сообщается, что из-за откровенных рисунков женских тел, опубликованных в соцсетях, активистке грозит до шести лет лишения свободы.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие. В их числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, премьер-министр Финляндии Санна Марин, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, получившая известность благодаря роли в картине "Аватар-2", а также фильмах Marvel "Шанг-Чи и легенда десяти колец", микробиолог Сара Гилберт, которая руководит разработкой вакцины от COVID-19 в Оксфорде, а также актриса Джейн Фонда, которая является активисткой по борьбе с изменением климата.

Ранее уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина записала видеообращение для земляков из больницы, где она проходит лечение от коронавируса.

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Комментарии

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карел
2020-11-25 15:35:42
Кому эта дамочка интересна ? Зачем она на заставке ? Не понятно .
Сергей
2020-11-25 14:21:58
Кого куда на избирали , хрен поймёшь .
Хлюстик
2020-11-25 14:01:50
Абсолютно бесполезный депутат, да ещё и ин-агент получается,как у нас любят других называть....которые с коррупцией борются....
Икс
2020-11-25 13:58:34
Всё равно , баба Валя всех сильнее , всех румяней и милее . Да и родственников за бугром у неё больше , значит и влияния Би-БИ-СИ на неё больше .
Икс
2020-11-25 13:54:52
Всё равно , баба Валя всех сильнее , всех румяней и милее . Да и родственников за бугром у неё больше .
протестанутый
2020-11-25 14:05:25
Икс, не больше чем у слабуновой.
Aqweds
2020-11-25 13:23:46
Британская телерадиокомпания Би-би-си-вражеская контора, значит к Пушкиной должна присмотреться наша контора-ФСБ.
Владимир11
2020-11-25 13:16:33
Молодцы, талантливые, красивые и умные!
Mike
2020-11-25 13:14:17
На что она вообще может влиять, эта выскочка?
Ткачев
2020-11-25 12:55:49
А чего добился, ты, кир?))))))))
кир
2020-11-25 13:04:20
Ткачев, больно разговорчивым стал, видимо, пенсию получил. :)
Ткачев
2020-11-25 13:17:33
кир, Да, за интернет заплатил и наконец-то наелся.
кир
2020-11-25 12:55:07
Потому что Пушкина хочет скорее свои кости бросить на берегу теплого океана в Америке. Она делилась своим желанием с подругой Родниной которая тоже хочет свалить в Штаты. Вы таких выбираете, бестолочи. :)
Вася
2020-11-25 13:10:37
кир, Своя рубашка ближе к телу. Учи пословици
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