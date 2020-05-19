Заболевшая COVID-19 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии (ВИДЕО)

Уроженка Карелии, депутат Госдумы записала видеообращение для земляков из больницы, где она проходит лечение от коронавируса.

Напомним, телеведущая и парламентарий недавно сообщила, что больна коронавирусом, переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет. Находясь в одной из больниц Москвы, она записала видеообращение для жителей республики.

Видео разместил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, пожелавший землячке скорейшего выздоровления.

"В тот день, когда мне позвонил Роспотребнадзор и сказал, что у меня положительный тест на коронавирус, я собиралась в Думу. Я утром уже пробежала свои традиционные 15 км, сделала тренировку, привела себя в порядок. Ничего не предвещало. Но может быть заложенность носа. Но это как насморк. Я бы пошла и перезаражала всех.

Другое дело, что я с первых дней нашей чудовищной пандемии надела маску. Надо мной смеялись, надо мной шутили. Мне было все равно. Я каким-то седьмым чувством понимала, что я делала правильно. Я спасла себя от тяжелых последствий и переживаю это сегодня достаточно легко в отличие от моих соседей по этой красной зоне. И я, конечно, берегла своих друзей и коллег, близких, любимых.

Поэтому земляки, я вас очень прошу не делайте одолжения полиции, надевая маски. Вы, прежде всего, спасаете себя и своих близких. Рядом с вами бессимптомных носителей может быть тысячи. Вы и только вы можете себя сами защитить. А при первых симптомах, конечно, вызывайте врача. Как сделала это я", - рассказала Оксана Пушкина.