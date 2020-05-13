Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Стало известно, что у депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной обнаружили коронавирусную инфекцию.

Депутат ГД Оксана Пушкина сообщила, что больна коронавирусом, переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, пишет издание "РИА Новости".

Телеведущая и государственный деятель родилась в Петрозаводске.

Ранее на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пять депутатов заразились коронавирусом: один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое –в больнице.