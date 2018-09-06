Условный срок получили руководители фирм за подкуп управляющей компании

Коммерсанты в Петрозаводске осуждены за коммерческий подкуп и приготовление к мошенничеству, сообщили в прокуратуре.

Петрозаводский городской суд признал Ю.Гуляк и В.Шаханова виновными по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к совершению мошенничества).

Как пишет прокуратура Карелии, суд установил, что в 2016 году подсудимые передали исполнительному директору одной из управляющих компаний 20 тысяч рублей (часть из заранее оговоренных 100 тысяч рублей) за подписание подложных актов приемки выполненных их фирмой работ, которые в действительности не производились.

На основании подложных документов они намеревались далее незаконно взыскать с управляющей организации более 2 миллионов рублей за якобы выполненные работы.

"Суд назначил подсудимым наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года и 2 года 6 месяцев соответственно, установив им испытательный срок 3 года", - отметили в прокуратуре.

Дело рассматривал судья Эдуард Новоселов.