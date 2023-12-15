В акватории озера Онего обнаружили тело мужчины

Следователи Кондопоги просят всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшего, сообщить об этом.

В следственном отделе Кондопоги 17 ноября 2023 года зарегистрировали сообщение по факту обнаружения тела человека с выраженными гнилостными изменениями, сообщили в Следкоме Карелии.

Тело было найдено в воде акватории озера Онего вблизи участка местности по адресу: г. Кондопога, ул. Промышленная, д. 2. Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. По данному факту следователи организовали процессуальную проверка. Назначили судебно-медицинские экспертизы.

Рост умершего человека при жизни составлял 169 см ± 3 см, телосложение плотное, давность смерти не менее 1 года до момента обнаружения. На теле умершего был одет джемпер с воротником «стойка» из трикотажа черного цвета с геометрическим рисунком серо-синего цвета с молнией черного цвета длиной 24 см. Кроме того, были обнаружены две цепочки, одна из них с подвеской в виде креста из неустановленного металла.

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Сотрудники обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии и личности погибшего, с просьбой позвонить по телефонам следственного отдела в Кондопоге: (8814-51)-7-11-92, (8814-51)-7-14-76, (8814-51)- 7-12-87.