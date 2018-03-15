В экорайоне Древлянка-8 осталось в продаже всего 238 квартир

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Чистый город приглашает на День открытых дверей.
17 марта "Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей.
Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях!
Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!
Всех желающих ждут 17 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.
Подробнее neo-city.ru.
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