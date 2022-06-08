В Финляндии задержали четырех перебежчиков из российской Карелии

Нарушители границы попросили у финнов убежище.

Финские пограничники задержали четырех перебежчиков, которые пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми. Инцидент произошел вечером 26 июня. Нарушители изъявили желание подать заявление о предоставлении убежища. Об это сообщает Пограничная служба Финляндии.

«Пограничная служба инициировала процесс предоставления убежища, а также начала предварительное расследование преступлений на государственной границе, связанных с въездом лиц. Позже процесс предоставления убежища будет передан Иммиграционной службе Финляндии. В связи с пересечением государственной границы Пограничный уполномоченный Кайнуу связался с Пограничной службой Калевальского района России», - говорится в сообщении финских пограничников.

По информации СМИ Финляндии, запросившие убежище не являются гражданами России.

Ранее глава Карелии высказался за усиление охраны госграницы с учетом планов Финляндии вступить в НАТО.