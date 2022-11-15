В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, откуда госпитализировали с травмами женщину с подростком

В Сортавальском районе при столкновении автомобиля и микроавтобуса девочка-подросток получила перелом ноги, а женщина черепно-мозговую травму.

Так, в минувшее воскресенье, 18 декабря, в 17.10, в Сортавальском районе, на 250 км автодороги «Сортавала», 52-летний водитель микроавтобуса Ford Transit допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

В аварии травмированы два человека — 59-летняя пассажирка автомобиля Ford и 16-летняя пассажирка Hyundai. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале сообщал, что В результате ДТП пострадала девочка 2006 года рождения — и женщина 1979 года рождения. Ребенок доставлен в в Сортавальскую больницу с переломом ноги, женщина — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.