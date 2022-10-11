Женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Сортавальском районе при столкновении автомобиля и микроавтобуса ребенок получил перелом ноги, а женщина черепно-мозговую травму.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на Сортавальскую больницу, сегодня на 251 км трассы А-121, недалеко от поселка Мейери, произошло столкновение автомобиля и микроавтобуса.

В результате ДТП пострадала девочка 2006 года рождения - и женщина 1979 года рождения. Ребенок доставлен в в Сортавальскую больницу с переломом ноги, женщина - с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Пострадавшие — жители Карелии.