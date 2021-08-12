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В ГИБДД рассказали, кто находился в «семерке», влетевшей под грузовик в Петрозаводске

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09:31, 14 Августа 2021
фото: ГИБДД Карелии

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На Вознесенском шоссе произошла страшная авария, пострадавших из отечественного авто вырезали пожарные-спасатели, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 августа, в 12.19 на Вознесенском шоссе, у дома №18, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль Volvo.

В ликвидации ДТП принимали участие пожарные-спасатели, которые разрезали корпус отечественного автомобиля, чтобы достать из салона водителя и пассажира.

В ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и совершил столкновение со встречным грузовиком Volvo.

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель ВАЗа и его 22-летняя пассажирка.

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