Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик

На Вознесенском шоссе водитель на «Жигулях» заехал под грузовик, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 13 августа в 12.19, на Вознесенском шоссе, у дома № 18, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль Volvo.

В ликвидации ДТП принимали участие пожарные-спасатели, которые разрезали корпус отечественного автомобиля, чтобы достать из салона водителя и пассажира.

По информации ГИБДД, водитель и пассажир живы, с серьезными травмами госпитализированы.

Очивидцы говорят, что причиной аварии могло стать аквапланирование.