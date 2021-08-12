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Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик

Новости. Происшествия
15:55, 13 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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На Вознесенском шоссе водитель на «Жигулях» заехал под грузовик, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 13 августа в 12.19, на Вознесенском шоссе, у дома № 18, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль Volvo.

В ликвидации ДТП принимали участие пожарные-спасатели, которые разрезали корпус отечественного автомобиля, чтобы достать из салона водителя и пассажира.

По информации ГИБДД, водитель и пассажир живы, с серьезными травмами госпитализированы.

Очивидцы говорят, что причиной аварии могло стать аквапланирование.

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Комментарии

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petronik
2021-08-13 16:28:59
Там zнак "4о", на такой скорости аквапланирования не бывает. А на ста км -zапросто.
леха
2021-08-13 16:01:11
У вечнонедовольных то ямы виноваты, то асфальт ровный.
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