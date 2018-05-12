В ГИБДД рассказали, кто пострадал в групповой аварии на улице Ровио

В ГИБДД Карелии заявили о трех пострадавших в серьезной аварии с четырьмя машинами, которая произошла накануне вечером в Петрозаводске.

Напомним, по информации портала ДТП ПТЗ, участниками аварии стали четыре автомобиля - Mitsubishi Lancer, две Mazda 6 и ВАЗ-2114. ДТП произошло на улице Ровио, у дома №18, около половины седьмого вечера в пятницу, 11 мая.

Как стало известно, Mitsubishi Lancer и Mazda 6 двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда один из автомобилей, по всей видимости, совершал маневр разворота, а второй ехал в прямом направлении. От удара машины отбросило влево на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили Mazda 6 и ВАЗ-2114. Припаркованные автомобили, в свою очередь, отбросило через поребрик на леерное ограждение и газон.

На месте происшествия работали спасатели и медики скорой помощи.

В ГИБДД Карелии, комментируя случившееся, рассказали, что в аварии пострадали три человека – водители иномарок, которые столкнулись на встречке, и пассажир Mazda 6.