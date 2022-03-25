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В городе бумажников в Карелии пенсионер с помощью гвоздя объяснил водителю иномарки правила парковки

Новости. Происшествия
10:29, 29 Марта 2022
фото: © asx-club.su

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В Кондопоге пенсионер проткнул колеса иномарки, которую припарковали у его дома, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Кондопожского района обратился 43-летний горожанин и сообщил, что кто-то повредил шины на принадлежащем ему автомобиле. Причинённый ущерб составил 14 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации и выяснил, что к преступлению против собственности причастен 68-летний кондопожанин. Тот дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что не раз делал замечания собственнику транспорта. Ему не нравилось, что горожанин паркует свой автомобиль на общедомовой территории соседнего дома. Однако владелец иномарки их игнорировал. Установлено, что в один из вечеров пенсионер взял гвоздь, спустился на улицу, проколол у стоящей во дворе машины три колеса, а затем вернулся в квартиру.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Пенсионер раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Дознание продолжается.

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