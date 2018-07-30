В каких странах чаще всего крадут деньги с карт

Об этом рассказали эксперты Сбербанка.

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки выявлено самое большое число краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом.

По их словам, самым распространенным способом кражи они называют использование скимминговых устройств для считывания данных.

Подробности – на "Вестях Карелии".