В Карелии 16-летний подросток залез в чужую квартиру и укатил два автомобильных колеса

В поселке Боровой Калевальского района несовершеннолетний обвиняется в краже колес, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, в июне 16-летний обвиняемый вместе с приятелями, не достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, решили обокрасть жилой дом в поселке Боровой. Через незапертые входные двери подросток проник в квартиру, откуда похитил два автомобильных колеса. Со своим трофеем с места преступления он скрылся.
В ходе следствия от обвиняемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в содеянном, похищенное имущество вернул владельцу.
В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.
Ранее сообщалось, в Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки.
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