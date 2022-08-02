В Карелии 16-летний подросток залез в чужую квартиру и укатил два автомобильных колеса

В поселке Боровой Калевальского района несовершеннолетний обвиняется в краже колес, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июне 16-летний обвиняемый вместе с приятелями, не достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, решили обокрасть жилой дом в поселке Боровой. Через незапертые входные двери подросток проник в квартиру, откуда похитил два автомобильных колеса. Со своим трофеем с места преступления он скрылся.

В ходе следствия от обвиняемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в содеянном, похищенное имущество вернул владельцу.

В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Ранее сообщалось, в Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки.