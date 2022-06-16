В Карелии 200 ковидных больных продолжают лечение в стационарах

В ковид-центрах республики остаются пациенты в тяжелом состоянии.

На 21 июня в ковидных стационарах получают лечение 200 пациентов, в состоянии средней тяжести – 179 человек, в тяжёлом – 21 (из них непривитых - 21). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 47 инфицированных (10 – дети), из них непривитых – 27 (57,4%).

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 136856 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18023 ребёнка.

Выздоровели с начала пандемии 134370 человек, за последние сутки – 46.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унесл жизни 1514 человек.