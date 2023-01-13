В Карелии автомобиль протаранил бетонное ограждение — пострадала юная девушка (ФОТО и ВИДЕО)

В аварии, произошедшей в Сегеже 16 января, была травмирована 19-летняя пассажирка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Сегеже на улице Антикайнена, в районе дома № 11А, произошло ДТП.

Автомобиль Volkswagen Jetta, совершая левый поворот, врезался в бетонное ограждение. За рулем автомобиля сидел 27-летний молодой человек, но пострадал не он, а 19-летняя пассажирка автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.

Видео аварии появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее стали известны подробности страшного ДТП в Петрозаводске, унесшего жизни двух человек.