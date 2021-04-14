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В Карелии автомобилист перевернулся, уходя от погони инспекторов

Новости. Происшествия
09:33, 15 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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В Сегежском районе произошла ночная погоня за нарушителем, которая закончилась аварией.

ЧП произошло 14 апреля в Сегежском районе, на региональной автодороге "Кола км 748 – Сегежа", сообщает Госавтоинспекция республики.

В 03:11 ночи 26-летний пьяный водитель автомобиля "Chevrolet" не остановился по требованию сотрудников полиции. Уходя от преследования автопатруля, он не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП водитель "Chevrolet" получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео очередной погони за мотоциклистом.

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Комментарии

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удо
2021-04-15 10:29:36
А если бы убился, кого назначили бы виновником?
Goxa
2021-04-15 09:41:04
Судя по фото, это не Кола
бюджет
2021-04-15 10:16:31
Goxa, дык и пишут: региональная Кола-Сегежа.
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