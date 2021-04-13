ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео очередной погони за мотоциклистом

ГИБДД Петрозаводска сообщила подробности очередной истории с преследованием мотоциклиста, отказавшегося остановиться по требованию инспектора.

Как сообщили в ГИБДД, это произошло в минувшее воскресенье.

Водитель мотоцикла не выполнил требование инспектора об остановке на Древлянском кольце. После непродолжительного преследования его остановили на ул. Хейкконена.

Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, и на него не оформлялся полис ОСАГО.

В отношении водителя были составлены административные протоколы, а мотоцикл с помощью эвакуатора перемещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция разместила на своей странице Вконтакте видеозапись, сделанную регистратором патрульной машины.