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ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео очередной погони за мотоциклистом

Новости. Общество
06:40, 14 Апреля 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска
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ГИБДД Петрозаводска сообщила подробности очередной истории с преследованием мотоциклиста, отказавшегося остановиться по требованию инспектора.

Как сообщили в ГИБДД, это произошло в минувшее воскресенье.

Водитель мотоцикла не выполнил требование инспектора об остановке на Древлянском кольце. После непродолжительного преследования его остановили на ул. Хейкконена.

Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, и на него не оформлялся полис ОСАГО.

В отношении водителя были составлены административные протоколы, а мотоцикл с помощью эвакуатора перемещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция разместила на своей странице Вконтакте видеозапись, сделанную регистратором патрульной машины.

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