В Карелии более чем вдвое снизилось количество преступлений, совершенных под действием наркотиков

С начала года в республике было зарегистрировано на 22% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

В текущем году зарегистрировано 507 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-22%). Снизилось на 58,2% (с 67 до 28) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, более чем на 11% упало количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Всего пьяными в республике совершено каждое третье преступление.

На территории республики снизилось на 11,1% количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Также сократилась на 7,1% преступность среди несовершеннолетних.

Напомним, согласно статистике, всего в Карелии с начала 2021 года 10 307 преступлений, что на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. при этом на 8% выросло количество тяжких преступлений.